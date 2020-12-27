"Сантос" отрицает, что Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб

23 декабря Месси отличился во втором тайме матча чемпионата Испании против "Вальядолида" (3:0), для 33-летнего аргентинца этот мяч стал 644-м в официальных матчах за испанский клуб. Месси превзошел рекорд Пеле по количеству голов за один клуб. Пеле забил 643 мяча в составе "Сантоса". Руководство бразильского клуба считает, что в статистику нужно включать мячи, забитые и в товарищеских матчах, с учетом которых количество голов Пеле составит 1 091. Эти голы не учитывались, поскольку большинство было забито в играх со слабыми соперниками.

ТАСС, 27 декабря. Бразильский "Сантос", в составе которого Пеле провел практически всю карьеру, не согласен с тем, что нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси превзошел рекорд бразильского форварда по забитым мячам за один футбольный клуб. Об этом говорится в заявлении "Сантоса".

"Пеле забил 448 голов в товарищеских матчах, которые были вычеркнуты, как будто имеют меньшее значение, - говорится в заявлении клуба. - Голы были забиты в матчах с сильными командами и лидерами сезона, таких как мексиканская "Америка", чилийский "Коло Коло", итальянский "Интер", испанский "Реал". Сама "Барселона", в которой играет Месси, стала жертвой Пеле, пропустив от него четыре гола в четырех матчах".

"Отдельные историки утверждают, что Пеле забил большинство из этих 448 голов в ворота слабых или региональных команд. Но даже если и так, то эти матчи были проведены по всем официальным правилам и с соблюдением протоколов. Некорректно оценивать уровень соперников при составлении статистических данных. Гол в ворота "Эйбара" с точки зрения статистики не менее значим, чем в матче с "Валенсией", так же как и мяч суринамскому "Трансваалю" по сравнению со взятием ворот мадридского "Реала", - утверждается в сообщении.

"Сантос" также обратил внимание на то, что Пеле мог забить больше голов в связи с тем, что больше времени тренировался в составе национальной сборной. "Также стоит учитывать, что в то время футболисты больше времени готовились к чемпионатам мира, чем сейчас. И Пеле не играл за "Сантос" в течение двух месяцев в 1962, 1966, 1969 и 1970 годах", - отмечается в заявлении.

Почти 20 лет в "Сантосе"

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду которой дебютировал в 2004 году. Аргентинец шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", что является рекордом. Месси является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, олимпийским чемпионом и серебряным призером чемпионата мира.

Пеле выступал за "Сантос" в 1956-1974 годах, шесть раз становившись чемпионом Бразилии, пять раз - обладателем Кубка Бразилии, по два раза - Межконтинентального кубка и Кубка Либертадорес. Он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор наибольшего числа забитых мячей в истории футбола (по данным разных источников, эта цифра колеблется от 1 279 до 1 283), а также как единственный в истории футбола трехкратный чемпион мира.