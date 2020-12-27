Двукратный обладатель Кубка Гагарина Денис Мосалев подписал контракт с минским "Динамо"

Контракт рассчитан до конца сезона-2020/21.

Мосалеву 34 года, на его счету 598 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за ХК МВД, московское "Динамо", ярославский "Локомотив" и "Сочи", в которых он набрал 218 (116 голов + 102 результативные передачи) очков. Вместе с магнитогорским "Металлургом" в рамках Суперлиги нападающий становился чемпионом России (2007), а с московским "Динамо" дважды брал Кубок Гагарина (2012, 2013). В сезоне-2019/20 играл за "Сочи", провел 50 матчей и набрал 18 (8+10) очков. В июне 2020-го контракт с сочинским клубом был расторгнут по соглашению сторон.

Минское "Динамо" занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 45 очков в 38 матчах.