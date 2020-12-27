Возвращение звезды в КХЛ. Илья Ковальчук подписал контракт с "Авангардом"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Нападающий Илья Ковальчук, ранее выступавший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), перешел в "Авангард". 37-летний форвард подписал контракт на один сезон с возможным продлением еще на год. Омский клуб, который из-за глобальной реконструкции своей арены проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе, объявил о переходе Ковальчука за день до закрытия трансферного окна. Данные о его зарплате разнились: сначала интернет-портал телеканала "Матч ТВ" писал о 40 млн рублей плюс бонус за успешное выступление в плей-офф, в пятницу же газета "Спорт-Экспресс" сообщила о 20 млн рублей, которые форвард заработает до конца сезона. Ради перехода Ковальчука "Авангард" расчистил себе место под потолком зарплат, отправив одного из форвардов, Сергея Шумакова, в "Автомобилист".

На эту тему "Авангард" объявил о подписании контракта с хоккеистом Ильей Ковальчуком

В "Авангарде" Ковальчук будет выступать под 17-м номером. По словам генерального менеджера клуба Алексея Волкова, омичи вели переговоры с нападающим на протяжении всей последней недели. "У Ильи, как и у нас, были определенные условия для заключения контракта, и Ковальчук взял паузу для того, чтобы все обдумать. После этого мы довольно быстро обо всем договорились", - приводит слова Волкова пресс-служба "Авангарда". "Приглашая Ковальчука в "Авангард", мы преследовали две цели. Прежде всего, у него есть огромное желание играть в хоккей и помочь нашей команде. Илья усилит наше нападение и, конечно, наше большинство. Он отлично знаком с Бобом Хартли (главный тренер "Авангарда" - прим. ТАСС) и его требованиями еще с НХЛ. Кроме того, мы рассчитываем на него не только на льду, но и в раздевалке", - добавил он. Известно, что Ковальчук прилетит в Россию в понедельник, о чем пресс-служба "Авангарда" сообщила ТАСС. Только потом он пройдет медосмотр и присоединится к команде. Теоретически до Нового года он может принять участие в домашнем матче с "Куньлунем" 30 декабря. Надежда на "дьяволов" Приход Ковальчука, несмотря на то что его лучшие годы, очевидно, уже позади, может повысить интерес к Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). После отъезда в прошлом году Кирилла Капризова звездами лиги можно назвать, пожалуй, возрастных Сергея Мозякина и Павла Дацюка, к которым добавится и Ковальчук. "Нам нужен лидер, который может повести за собой, показать пример своими действиями на площадке, перевернуть ход матча, взбодрить команду. Все это Ковальчук с его богатейшим опытом сможет нам дать. Уверен, Илья усилит "Авангард" по всем этим параметрам", - подчеркнул Волков.

На эту тему Жамнов: ХК "Спартак" не общался с Ковальчуком по поводу его перехода в команду

По количеству регалий Ковальчук может сравниться с выступающим за "Автомобилист" Дацюком - форвард является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, а на клубном уровне дважды выигрывал Кубок Гагарина. По сравнению с Дацюком, в его послужном списке не хватает только Кубка Стэнли - к нему Ковальчук был близок в 2012 году, играя в финале вместе с "Нью-Джерси" и став лучшим снайпером плей-офф. В "Авангарде" Ковальчук во второй раз в карьере сыграет под руководством Хартли - этот специалист возглавлял в НХЛ "Атланту", куда 18-летним игроком в 2001 году пришел нападающий, будучи первым номером драфта того года. В клубе-аутсайдере сложно было рассчитывать на завоевание трофея, и Ковальчук с надеждой выиграть плей-офф перешел к "дьяволам" по ходу сезона-2009/10. После того как он в Кубке Стэнли стал лучшим бомбардиром в своей команде, Ковальчук договорился с "Нью-Джерси" о 15-летнем контракте на $100 млн. Произошедший осенью 2012 года локаут в лиге позволил Ковальчуку на время вернуться в Россию, где он выступал за СКА до января 2013 года. Вернувшись в Америку, Ковальчук доиграл сезон, а затем, помня об удачном опыте выступления в СКА, разорвал контракт и подписал соглашение с санкт-петербургским клубом. "Нью-Джерси" же пришлось выплачивать штраф в связи с ранним окончанием карьеры игрока в НХЛ. В поисках своей команды В течение периода, связанного с выступлением в КХЛ, Ковальчук выиграл не только Кубок Гагарина, но и олимпийское золото Пхёнчхана, исполнив главную мечту покойного отца. В 2018 году он вернулся в Америку, подписав контракт с "Лос-Анджелесом", в составе которого стал четвертым бомбардиром в команде, набрав в 64 матчах регулярного чемпионата 34 очка по системе "гол+пас" (16+18).