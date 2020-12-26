"Авангард" объявил о подписании контракта с хоккеистом Ильей Ковальчуком

В сезоне-2019/20 форвард выступал за три клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - он начал его в "Лос-Анджелесе", потом перешел в "Монреаль", а затем - в "Вашингтон". В "Вашингтоне" он провел семь матчей в регулярном чемпионате, набрав 4 очка (1 шайба + 3 передачи), а также восемь игр в плей-офф, отдав голевую передачу.

Ковальчук является воспитанником "Спартака", в 2001 году он был выбран на драфте НХЛ под первым номером клубом "Атланта" (ныне - "Виннипег"). Форвард является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира. В 2012 году российский нападающий вышел в финал Кубка Стэнли с "Нью-Джерси". Всего Ковальчук провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 голевые передачи.

В "Атланте" Ковальчук играл под руководством нынешнего главного тренера "Авангарда" Боба Хартли.

В КХЛ Ковальчук с 2013 по 2018 год выступал за петербургский СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.