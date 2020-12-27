Месси пропустит матч "Барселоны" против "Эйбара" из-за проблем с лодыжкой

ТАСС, 27 декабря. Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси не примет участия в матче 16-го тура чемпионата Испании против "Эйбара" из-за проблем с лодыжкой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Аргентинец завершает лечение правой лодыжки. Отмечается, что после матча против "Эйбара", который состоится 29 декабря, 33-летний футболист вернется к тренировкам с командой.

В ноябре главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони перед матчами квалификации чемпионата мира 2022 года против команд Парагвая и Перу сообщил, что Месси испытывает дискомфорт в лодыжке.

"Барселона" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 24 очка в 14 матчах. "Эйбар" идет 17-м, имея в активе 15 очков после 15 встреч.

Месси является воспитанником "Барселоны", его дебют за основную команду состоялся в 2004 году. Аргентинец является 10-кратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка страны, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем клубного чемпионата мира. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.