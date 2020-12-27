Клуб КХЛ "Авангард" завершил трансферную кампанию с приходом Ковальчука

ТАСС, 27 декабря. Трансферная кампания омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" с приходом нападающего Ильи Ковальчука завершена. Об этом заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков, комментарий которого приводит пресс-служба команды.

В субботу пресс-служба омского клуба сообщила о подписании контракта с 37-летним хоккеистом по схеме "1+1". Трансферное окно в КХЛ закрывается в воскресенье в полночь.

"С трансфером Ковальчука наша трансферная кампания завершена. Клуб до последних часов прорабатывал различные варианты усиления, однако в силу имеющихся обстоятельств было принято решение продолжать борьбу за Кубок Гагарина с теми, кто уже заявлен за нашу команду", - сказал Волков.

Ковальчук является воспитанником "Спартака", в 2001 году он был выбран на драфте НХЛ под первым номером клубом "Атланта" (ныне - "Виннипег"). Форвард является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира. В 2012 году российский нападающий вышел в финал Кубка Стэнли с "Нью-Джерси". Всего Ковальчук провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 голевые передачи.

"Авангард" после 38 матчей занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 52 очка. Ближайший матч клуб проведет в понедельник на своей арене против челябинского "Трактора".