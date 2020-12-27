"Ливерпуль" упустил победу над "Вест Бромвичем" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 27 декабря. "Ливерпуль" на своем поле сыграл вничью с "Вест Бромвичем" в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.

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В составе хозяев мяч забил Садио Мане (12-я минута). У гостей отличился Семи Аджайи (82). Мане забил 69-й гол за "Ливерпуль" в Английской премьер-лиге (АПЛ) и сравнялся по этому показателю с Луисом Суаресом, игроки делят пятое место. Лидирует Робби Фаулер, на счету которого 128 мячей.

"Ливерпуль" не проигрывает в АПЛ 11 матчей подряд, клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 32 очка. "Вест Бромвич" занимает предпоследнее, 19-е место, имея в активе 8 очков, команда не может победить на протяжении пяти игр кряду. В следующем туре подопечные Юргена Клоппа 30 декабря на выезде сыграют с "Ньюкаслом", "Вест Бромвич" днем ранее примет "Лидс".

В других матчах дня "Лидс" на своем поле победил "Бёрнли" со счетом 1:0, а "Вест Хэм" дома разошелся миром с "Брайтоном" (2:2).