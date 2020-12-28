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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная Финляндии обыграла команду Швейцарии в матче молодежного ЧМ по хоккею

Финны одержали две победы в двух матчах и возглавляют таблицу группы А

ТАСС, 28 декабря. Сборная Финляндии победила команду Швейцарии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею со счетом 4:1. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.

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В составе финнов голами отметились Антон Лунделль (5-я минута), Юусо Пярссинен (25), Аку Рятю (51) и Каспер Симонтайваль (57). У сборной Швейцарии отличился Аттилио Бьяска (4).

Команды выступают в группе А вместе со сборными Канады, Словакии и Германии. Финны после двух матчей занимают первое место в группе, набрав 6 очков. Швейцарцы, проведя также два матча, идут четвертыми, не набрав ни одного очка.

В следующем матче команда Финляндии 30 декабря (начало - 22:00 мск) встретится со словаками, сборная Швейцарии 30 декабря (02:00 мск) сыграет с канадцами.

Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная Канады.

МЧМ-2021 по хоккею. Группа А
МестоКомандаИВВОВБПБПОПШО
1Финляндия22000009-46
2Канада110000016-23
3Словакия11000001-03
4Швейцария20000021-50
5Германия20000025-210

 

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