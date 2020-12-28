Сборная Финляндии обыграла команду Швейцарии в матче молодежного ЧМ по хоккею

ТАСС, 28 декабря. Сборная Финляндии победила команду Швейцарии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею со счетом 4:1. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.
В составе финнов голами отметились Антон Лунделль (5-я минута), Юусо Пярссинен (25), Аку Рятю (51) и Каспер Симонтайваль (57). У сборной Швейцарии отличился Аттилио Бьяска (4).
Команды выступают в группе А вместе со сборными Канады, Словакии и Германии. Финны после двух матчей занимают первое место в группе, набрав 6 очков. Швейцарцы, проведя также два матча, идут четвертыми, не набрав ни одного очка.
В следующем матче команда Финляндии 30 декабря (начало - 22:00 мск) встретится со словаками, сборная Швейцарии 30 декабря (02:00 мск) сыграет с канадцами.
Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная Канады.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Финляндия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|9-4
|6
|2
|Канада
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|16-2
|3
|3
|Словакия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1-0
|3
|4
|Швейцария
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|1-5
|0
|5
|Германия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|5-21
|0