Футболист "Барселоны" Месси не будет вести переговоры с другими клубами до конца сезона

Контракт Месси истекает 30 июня 2021 года. С 1 января он имеет право начать переговоры с другими клубами.

"Я хочу подождать до конца сезона, пока нет никакой ясности. Важно хорошо закончить год, подумать о том, чтобы завоевать титулы и не отвлекаться на другие вещи", - сказал 33-летний Месси.

Нападающий отметил, что, даже если он перейдет в другую команду, то в дальнейшем все равно вернется в Барселону. "Я хочу жить здесь. Когда я закончу карьеру, то хочу работать в клубе в каком-то другом качестве. Возможно, это будет должность спортивного директора, не думаю, что хочу быть тренером", - признался он.

Месси добавил, что хотел бы поиграть в Главной футбольной лиге (MLS). "Я всегда говорил, что у меня есть желание пожить в США и получать удовольствие от выступления в местной лиге, но не знаю, произойдет это или нет", - сказал он. Футболист также опроверг слухи, что ведет переговоры с французским ПСЖ и английским "Манчестер Сити". Месси отметил, что точно не перейдет в "Реал" и "Атлетико" из Мадрида.

Месси - воспитанник "Барселоны", его дебют за основную команду состоялся в 2004 году. Аргентинец является 10-кратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, восьмикратным обладателем суперкубка страны, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем клубного чемпионата мира. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.