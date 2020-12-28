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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Ларионов сравнил тактику чехов с игрой сборной России по футболу в матче ЧМ с испанцами

Главный тренер россиян отметил, что команде было сложно пробиться через насыщенную оборону соперника

ТАСС, 28 декабря. Сборная Чехии по хоккею в матче молодежного чемпионата мира с россиянами действовала так же, как и сборная России по футболу в игре 1/8 финала домашнего мирового первенства с испанцами. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российских хоккеистов Игорь Ларионов.

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Сборная Чехии обыграла россиян со счетом 2:0. Российские футболисты в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года обыграли испанцев (1:1, 4:3 в серии пенальти).

"Сборная Чехии сегодня сыграла по тому же плану, как сборная России по футболу в матче с испанцами на чемпионате мира. Очень сложно пробиться через такую насыщенную оборону, - сказал Ларионов. - В такой ситуации наши голы должны были идти после бросков с дальней дистанции, а мы должны были искать отскоки. Вратарь видел многие моменты, во многом из-за этого мы не увидели голов".

В следующем матче россияне сыграют против австрийцев 30 декабря (начало - 05:30 мск).

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