Ларионов сравнил тактику чехов с игрой сборной России по футболу в матче ЧМ с испанцами

ТАСС, 28 декабря. Сборная Чехии по хоккею в матче молодежного чемпионата мира с россиянами действовала так же, как и сборная России по футболу в игре 1/8 финала домашнего мирового первенства с испанцами. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российских хоккеистов Игорь Ларионов.

Сборная Чехии обыграла россиян со счетом 2:0. Российские футболисты в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года обыграли испанцев (1:1, 4:3 в серии пенальти).

"Сборная Чехии сегодня сыграла по тому же плану, как сборная России по футболу в матче с испанцами на чемпионате мира. Очень сложно пробиться через такую насыщенную оборону, - сказал Ларионов. - В такой ситуации наши голы должны были идти после бросков с дальней дистанции, а мы должны были искать отскоки. Вратарь видел многие моменты, во многом из-за этого мы не увидели голов".

В следующем матче россияне сыграют против австрийцев 30 декабря (начало - 05:30 мск).