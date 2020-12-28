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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Российские хоккеисты проиграли сборной Чехии в матче молодежного чемпионата мира

Встреча завершилась со счетом 0:2
Хоккеисты молодежной сборной России Эндрю Чан/ТАСС
Описание
Хоккеисты молодежной сборной России
© Эндрю Чан/ТАСС

ТАСС, 28 декабря. Сборная России проиграла команде Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею со счетом 0:2. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.

Шайбы в составе победителей забросили Филип Коффер (37-я минута) и Мартин Ланг (46).

Сборная России впервые с 2012 года не смогла забить ни одного гола на молодежном чемпионате мира, тогда россияне уступили в финале шведам со счетом 0:1.

Российская команда набрала 3 очка после двух матчей в группе B. В первой встрече на турнире подопечные Игоря Ларионова победили команду США со счетом 5:3.

Также по 3 очка в активе команд Швеции (1 матч), Чехии (2 матча) и США (2 матча). Сборная Австрии, проведшая один матч, не имеет очков.

В следующем матче российская команда сыграет против австрийцев 30 декабря (начало - 05:30 мск), чехи 29 декабря встретятся с американцами (22:00 мск).

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