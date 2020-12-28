Организаторы ЧМ-2021: дат встречи главы IIHF Фазеля с Лукашенко и оргкомитетом пока нет

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Конкретных сроков встречи главы Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и оргкомитетом чемпионата мира 2021 года пока нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ).

Ранее различные европейские общественные организации призывали Международную федерацию хоккея (IIHF) перенести чемпионат мира из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.

"У Фазеля была запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, однако она была перенесена ввиду того, что Фазель и [генеральный секретарь IIHF] Хорст Лихтнер получили положительные результаты тестов на коронавирус. Думаю, что будет какая-то совместная встреча президента страны и представителей оргкомитета чемпионата мира. Но на данный момент никаких конкретных дат нет, потому что неизвестно, как пройдет заболевание у Фазеля. Мы, конечно, надеемся, что все пройдет хорошо", - сообщили в пресс-службе ФХБ.

В воскресенье Фазель сообщил ТАСС, что IIHF инициировала проверку по инциденту с возможным участием президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова, который завершился гибелью одного из оппозиционеров. Позднее в тот же день швейцарский портал Watson сообщил о переносе чемпионата мира из Минска.