Урок на будущее. Сборная России проиграла чехам в матче МЧМ, не забросив ни одной шайбы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею уступила команде Чехии во втором матче группового этапа чемпионата мира и потерпела первое поражение на турнире. Встреча завершилась со счетом 0:2. После стартового победного матча с командой США (5:3) главный тренер российской сборной Игорь Ларионов отметил, что остался не очень доволен действиями некоторых звеньев. Перед вторым матчем штаб видоизменил сочетания игроков. Родион Амиров из первого звена был переведен во второе и действовал с Егором Чинаховым, которого разъединили с партнером по омскому "Авангарду" Арсением Грицюком. В первую тройку к Марату Хуснутдинову и Василию Подколзину был перемещен Егор Афанасьев.

На эту тему Российские хоккеисты проиграли сборной Чехии в матче молодежного чемпионата мира

Встреча с чехами принципиально отличалась от стартового матча российской сборной с американцами. Чешская команда после разгромного поражения от шведов (1:7) выбрала оборонительную тактику и в полном составе встречала атаки сборной России на своей синей линии. Проблемы в позиционной атаке против плотной обороны у команды Ларионова были видны еще в выставочном матче с канадцами (0:1) перед стартом турнира. За несколько дней решить их не удалось. Россиянам не удавалось на скорости проходить красную линию, все атаки в зоне чехов строились по периметру, чаще всего российские хоккеисты пытались вывести на броски защитников. В похожем стиле две ключевые шайбы в ворота чехов забросили шведы. Скандинавы дважды отличились в нетипичном для себя стиле, отправив шайбы в ворота соперников с пятака после отскоков. Однако щелчки и набросы на ворота от синей линии у россиян в большинстве случаев либо блокировались соперниками, либо были неточными и неопасными. "Очень сложно пробиться через такую насыщенную оборону, - отметил после матча Ларионов. - В такой ситуации голы, которые должны были быть сегодня, должны были идти после бросков с дальней дистанции. Мы должны были искать отскоки. В дальнейших матчах постараемся действовать разнообразнее и сделать больший акцент на игру у ворот". В тех случаях, когда шайба доходила до вратаря, Лукаш Паржик действовал надежно и не позволял российским нападающим сыграть на добивании. Паржик уже защищал ворота чехов в нынешнем сезоне - в игре против молодежной сборной России на Кубке Карьяла. Тогда россияне победили со счетом 3:0, а голкипер допустил две результативные ошибки. Россиянам нужно разобраться в обороне В первых двух матчах в составе сборной России никак не проявили себя хоккеисты, которые должны были стать лидерами команды в нападении. Капитан команды Подколзин и лучший нападающий Кубка Карьяла Амиров пока не набрали ни одного очка за результативность. Ларионов не исключил перестановки в ведущих звеньях в следующих матчах. Не появлялся на льду по ходу нынешнего турнира Михаил Абрамов. "Планируется, что Абрамов сыграет с австрийцами. Это поражение станет для нас уроком на будущее. Если нужно будет делать какие-то перестановки, мы их сделаем. Посмотрим на ситуацию, уже завтра примем решение", - сказал Ларионов.

Главный тренер сборной России подчеркнул, что не собирается ругать защитников Шакира Мухамадуллина и Даниила Чайку за ошибки на чужой синей линии, которые привели к голевым контратакам чешской сборной. "Может быть, и к счастью, что ошибки защитников на синей линии случились сегодня, а не в матчах плей-офф. Ребята знают, что они немножко не доработали. Мы верим в каждого игрока, вместе выигрываем, вместе проигрываем", - подчеркнул Ларионов. Критически об игре в обороне высказался защитник Ян Кузнецов. "Надо наводить порядок у себя в обороне. Я считаю, что они создали больше опасных моментов. Мы много бросали от синей линии, но я не считаю, что эти броски были опасными", - сказал хоккеист. Второй большой проблемой россиян является реализация численного преимущества. Учитывая игру с канадцами, сборной России ни разу в трех матчах не удалось забросить в большинстве. Похожая ситуация была и на прошлом турнире, когда первый гол в неравных составах российская команда забила только в заключительной встрече группового этапа. Тогда, несмотря на то, что главным тренером был Валерий Брагин, за большинство отвечал именно Ларионов. "Хочу сказать, что команда была не заряжена на победу, - сказал ТАСС президент Федерации хоккей России (ФХР) Владислав Третьяк. - Каждый думал, что сейчас мы выиграем, и не было 100-процентной отдачи, игра выглядела с нашей стороны академичной. Чего-то не хватило в завершающей фазе: много ошибок, надо было изнутри из себя все доставать, и все игры на этом чемпионате еще раз показывают, что каждый матч является финалом. Ларионов сам ответил, что большинство у нас слабое, а игра в неравных составах все решает, и если нет наигранных схем, то очень трудно". Сборная России сохраняет шансы на первое место в группе Сборная России впервые с 2012 года не смогла забить ни одного гола в матче молодежного чемпионата мира, тогда россияне уступили в финале шведам со счетом 0:1. Чешская команда в последние годы является для россиян неудобным соперником. В шести последних играх чехи одержали четыре победы.