Непростое решение. IIHF в ближайшее время должна определиться с местом проведения ЧМ-2021

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) в ближайшее время примет окончательное решение о месте проведения чемпионата мира 2021 года.

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Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня в Риге и Минске. Однако еще в начале августа вице-президент IIHF Калерво Куммола сообщил, что поднял вопрос о смене места проведения. Причиной данной инициативы стали демонстрации оппозиции после результатов выборов президента Белоруссии. Куммола был единственным, кто выдвинул такой вариант. Остальные члены исполнительного органа IIHF выступили против, а президент международной федерации Рене Фазель неоднократно заявлял, что его организация не собирается переносить турнир и влезать в политику. 7 сентября появилась информация о том, что кабинет министров Латвии обратится в IIHF с просьбой провести чемпионат мира с другой страной. Позднее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш отправил письмо в IIHF, где отметил, что страна заинтересована в сохранении статуса одного из организаторов чемпионата мира. При этом он упомянул потенциальную невозможность проведения турнира совместно с Минском из-за текущей ситуации в Белоруссии. Минск, в свою очередь, заявлял о готовности организовать турнир самостоятельно. Европейский парламент призвал национальные спортивные федерации отозвать решение о проведении чемпионата мира в Белоруссии. Главной причиной называются нарушения прав человека. В декабре 47 членов Европарламента направили письмо Фазелю, в котором напомнили ему о ценностях IIHF. Проверки в отношении Баскова IIHF долгое время всячески отрицала возможность переноса турнира из Минска. Ситуация изменилась после того, как в ноябре умер активист белорусской оппозиции Михаил Бондаренко. Одним из подозреваемых по делу об убийстве является президент Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Дмитрий Басков.

В середине ноября Латвия внесла Баскова в список белорусов, которым запрещен въезд на территорию страны. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение временно отстранить представителей Национального олимпийского комитета Белоруссии от участия в мероприятиях МОК, в том числе от Олимпийских игр, за нарушения Олимпийской хартии. В частности, санкции коснутся Баскова, который является членом исполкома НОК Белоруссии. Свою проверку проводит и IIHF. "Мы отправили письмо Дмитрию Баскову и получили от него ответ. Наш дисциплинарный комитет просто проверяет, что происходит. Пока никаких дисквалификаций, только идет расследование", - сказал Фазель ТАСС. В ответ на последние сообщения СМИ о возможном переносе чемпионата мира из Минска в ФХБ подчеркнули, что белорусская сторона не получала официальных уведомлений об этом. "Белорусская сторона продолжает подготовку в соответствии с утвержденными ранее рекомендациями Международной федерации хоккея", - сообщили ТАСС в пресс-службе ФХБ. Где может пройти ЧМ-2021 В случае переноса чемпионата мира из Минска IIHF предстоит решить непростой вопрос о том, где будет проходить часть игр турнира. Наиболее очевидной кажется ситуация, при которой все матчи пройдут в Латвии. Но есть нюансы. В Латвии только одна арена ("Арена-Рига") вместимостью более 10 тыс. зрителей. Это минимум для проведения решающих матчей по регламенту IIHF. Таким образом, турнир полностью могут отдать Латвии только в том случае, если из-за пандемии коронавируса посещаемость игр будет ограничена.