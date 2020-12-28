Непростое решение. IIHF в ближайшее время должна определиться с местом проведения ЧМ-2021

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) в ближайшее время примет окончательное решение о месте проведения чемпионата мира 2021 года.
Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня в Риге и Минске. Однако еще в начале августа вице-президент IIHF Калерво Куммола сообщил, что поднял вопрос о смене места проведения. Причиной данной инициативы стали демонстрации оппозиции после результатов выборов президента Белоруссии.
Куммола был единственным, кто выдвинул такой вариант. Остальные члены исполнительного органа IIHF выступили против, а президент международной федерации Рене Фазель неоднократно заявлял, что его организация не собирается переносить турнир и влезать в политику. 7 сентября появилась информация о том, что кабинет министров Латвии обратится в IIHF с просьбой провести чемпионат мира с другой страной.
Позднее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш отправил письмо в IIHF, где отметил, что страна заинтересована в сохранении статуса одного из организаторов чемпионата мира. При этом он упомянул потенциальную невозможность проведения турнира совместно с Минском из-за текущей ситуации в Белоруссии. Минск, в свою очередь, заявлял о готовности организовать турнир самостоятельно.
Европейский парламент призвал национальные спортивные федерации отозвать решение о проведении чемпионата мира в Белоруссии. Главной причиной называются нарушения прав человека. В декабре 47 членов Европарламента направили письмо Фазелю, в котором напомнили ему о ценностях IIHF.
Проверки в отношении Баскова
IIHF долгое время всячески отрицала возможность переноса турнира из Минска. Ситуация изменилась после того, как в ноябре умер активист белорусской оппозиции Михаил Бондаренко. Одним из подозреваемых по делу об убийстве является президент Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Дмитрий Басков.
В середине ноября Латвия внесла Баскова в список белорусов, которым запрещен въезд на территорию страны. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение временно отстранить представителей Национального олимпийского комитета Белоруссии от участия в мероприятиях МОК, в том числе от Олимпийских игр, за нарушения Олимпийской хартии. В частности, санкции коснутся Баскова, который является членом исполкома НОК Белоруссии. Свою проверку проводит и IIHF.
"Мы отправили письмо Дмитрию Баскову и получили от него ответ. Наш дисциплинарный комитет просто проверяет, что происходит. Пока никаких дисквалификаций, только идет расследование", - сказал Фазель ТАСС.
В ответ на последние сообщения СМИ о возможном переносе чемпионата мира из Минска в ФХБ подчеркнули, что белорусская сторона не получала официальных уведомлений об этом. "Белорусская сторона продолжает подготовку в соответствии с утвержденными ранее рекомендациями Международной федерации хоккея", - сообщили ТАСС в пресс-службе ФХБ.
Где может пройти ЧМ-2021
В случае переноса чемпионата мира из Минска IIHF предстоит решить непростой вопрос о том, где будет проходить часть игр турнира. Наиболее очевидной кажется ситуация, при которой все матчи пройдут в Латвии. Но есть нюансы. В Латвии только одна арена ("Арена-Рига") вместимостью более 10 тыс. зрителей. Это минимум для проведения решающих матчей по регламенту IIHF. Таким образом, турнир полностью могут отдать Латвии только в том случае, если из-за пандемии коронавируса посещаемость игр будет ограничена.
В прессе в качестве возможных вариантов назывались разные города, включая российские. Провести часть турнира в России невозможно после вступления в силу решения Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому РФ не может принимать чемпионаты мира в ближайшие два года.
Другими вариантами проведения являются Прага и Братислава. В словацкой и чешской хоккейных федерациях ТАСС сообщили, что уведомлений о переносе чемпионата мира они не получали. "У нас такой информации нет. Для нас, кроме прочего, это было бы связано с чрезмерными экономическими сложностями, так как встречи с большой долей вероятности проходили бы без болельщиков", - подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС пресс-секретарь Чешского хоккейного союза Зденек Зикмунд. Как ТАСС заявил представитель Словацкого хоккейного союза, переговоры о возможности организации части матчей турнира в Словакии могут начаться только после поступления официальной информации от IIHF.
Генеральный секретарь Латвийской хоккейной ассоциации Вистурс Козиолс сообщил ТАСС, что решение по месту проведения чемпионата мира будет принято до 11 января 2021 года. В Федерации хоккея Белоруссии ТАСС рассказали о том, что Фазель должен встретиться с президентом страны Александром Лукашенко. Однако точной даты встречи пока нет, так как президент IIHF и генеральный секретарь организации Хорст Лихтнер заразились коронавирусом.
Куммола в интервью финским СМИ в последние месяцы не раз намекал о желании Финляндии принять часть матчей чемпионата мира. Но перенос турнира в эту страну, как и в соседнюю Швецию, маловероятен из-за дороговизны организации. К тому же Хельсинки и Тампере должны принять мировое первенство 2022 года, а практика проведения двух чемпионатов мира подряд в одних и тех же странах в 2012 и 2013 году (Финляндия и Швеция) оказалась не совсем удачной и выявила проблемы с посещаемостью. В случае переноса части игр чемпионата мира в Финляндию IIHF придется менять и состав групп, так как сборные Латвии и Финляндии попали в одну группу на предварительном этапе турнира.