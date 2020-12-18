В IIHF заявили, что Россия не сможет принять матчи ЧМ-2021 по хоккею вместо Белоруссии

ТАСС, 18 декабря. Перенос места проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года из Белоруссии в Россию стал невозможным из-за утвержденных Спортивным арбитражным судом (CAS) санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

CAS уведомил российский спорт, как тот будет жить в ближайшие два года

Финальное решение. CAS уведомил российский спорт, как тот будет жить в ближайшие два года

В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал список санкций в отношении российского спорта. В частности, России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры.

"В связи с грядущим решением CAS IIHF не инициировала дискуссии, касающиеся предложения России провести чемпионат мира 2021 года. В ближайшие два года организация взрослых чемпионатов мира в России невозможна", - говорится в сообщении пресс-службы федерации.

Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня в Риге и Минске. Однако в начале августа вице-президент IIHF Калерво Куммола сообщил, что поднял вопрос о смене места проведения турнира. Причиной данной инициативы стали демонстрации оппозиции после результатов выборов президента Белоруссии.

10 декабря президент IIHF Рене Фазель заявил ТАСС, что Владислав Третьяк (член совета IIHF и президент Федерации хоккея России - прим. ТАСС) предложил провести турнир в Санкт-Петербурге.