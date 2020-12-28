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НХЛ

Голкипер клуба НХЛ "Вашингтон" Хенрик Лундквист перенесет открытую операцию на сердце

Ранее вратарь сообщил, что пропустит предстоящий сезон

ТАСС, 28 декабря. Шведскому голкиперу клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Хенрику Лундквисту предстоит перенести открытую операцию на сердце. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

17 декабря вратарь сообщил, что пропустит сезон-2020/21 из-за проблем с сердцем.

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"За три последние недели мое внимание сместилось с тренировок и предстоящего сезона на состояние моего здоровья и осознание того, что я могу и что не могу делать, - написал Лундквист. - Сейчас запланирована открытая операция на сердце - протезирование аортального клапана, корня аорты и восходящей аорты. У всех нас есть свои горы, которые нужно покорить. Сохраняю позитивный настрой и двигаюсь по пути выздоровления".

Лундквист в 2000 году на драфте НХЛ был выбран под общим 205-м номером командой "Нью-Йорк Рейнджерс", за которую выступал с 2005 года. В конце сентября "Рейнджерс" выкупили контракт шведа за год до истечения срока. По нему вратарь получал $8,5 млн в год. В прошедшем сезоне Лундквист провел 30 матчей, из состава его вытеснили российские голкиперы Игорь Шестеркин и Александр Георгиев.

В 2012 году Лундквист получил награду "Везина Трофи", которая вручается лучшему вратарю сезона. В составе сборной Швеции он стал победителем Олимпиады (2006) и серебряным призером Игр в Сочи (2014). В его активе также золотая и две серебряные награды чемпионатов мира.

Лундквист подписал годичный контракт с "Вашингтоном" с зарплатой $1,5 млн в октябре. За столичный клуб выступает российский голкипер Илья Самсонов, форварды Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов. Новый сезон НХЛ стартует 13 января.

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