Хартли заявил, что оценит уровень готовности Ковальчука во вторник

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб хоккейного клуба "Авангард" во вторник обсудит с олимпийским чемпионом Ильей Ковальчуком его физическое состояние, чтобы понимать, когда он сможет дебютировать за новую команду. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Авангарда" Боб Хартли.

26 декабря "Авангард" объявил о подписании контракта с Ковальчуком на сезон с возможностью продления еще на год.

"Завтра утром мы с тренерами обсудим его состояние, проведем собрание с самим Ильей. Надо оценить его игровую форму, потому что это совсем другое дело, нежели кататься с друзьями. Чувство шайбы не заменить никак. Он должен быть готов на 100%. У нас впереди порядка 20 матчей, в которых он может выйти", - сказал Хартли.

"Авангард" в понедельник обыграл "Трактор" со счетом 5:3 в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ближайший матч команда проведет 30 декабря, соперником будет "Куньлунь".