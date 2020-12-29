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Футбол в России

"Маккаби" отказался отдать капитана команды в аренду ЦСКА

Московский клуб был заинтересован в переходе футболиста Неты Лави

ТАСС, 29 декабря. Израильский футбольный клуб "Маккаби" из Хайфы на официальном сайте сообщил, что отказал российскому ЦСКА в ответ на предложение по полузащитнику Нете Лави.

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Армейцы направили в адрес "Маккаби" письмо с предложением отдать Лави в аренду с возможностью выкупа. Однако израильский клуб ответил отказом, объяснив, что перед 24-летним футболистом, являющимся капитаном команды, стоят важные задачи до конца сезона.

Лави является игроком "Маккаби" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей, результативными действиями не отметился.

"Маккаби" после 13 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата Израиля, набрав 31 очко.

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