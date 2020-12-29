Так и не стали своими. Тренеры Онопко и Овчинников покинули ЦСКА

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА объявил об изменениях в тренерском штабе команды - его покинули специалисты Виктор Онопко и Сергей Овчинников. На протяжении многих лет они работали в армейском клубе, став частью победной истории красно-синих, но в глазах болельщиков так и не стали своими.
29 декабря ЦСКА на официальном сайте опубликовал короткое сообщение об уходе Онопко и ЦСКА в связи с истечением срока контрактов. Обоим тренерам была выражена традиционная в таких случаях благодарность за плодотворную работу, а также высказаны пожелания удачи в дальнейшей карьере. Но не было ни прямой речи от руководства клуба и тренеров, ни перечисления достижений, которых они добились вместе с ЦСКА.
И это при том, что Онопко работал в клубе больше 11 лет. Он пришел в ЦСКА в качестве помощника испанского специалиста Хуанде Рамоса в сентябре 2009 года. Европейский специалист не продержался в клубе и полугода, а бывший защитник сборной России надолго остался в армейском коллективе. Его холодно приняли болельщики, что неудивительно - с 1992 по 1995 год Онопко выступал за принципиальных соперников красно-синих - московский "Спартак".
Через несколько месяцев после начала работы в ЦСКА он во время традиционной встречи с болельщиками команды по инициативе фанатов поцеловал эмблему армейского клуба. Это событие поначалу было тепло встречено болельщиками, но даже по прошествии времени ему припоминалось спартаковское прошлое. Хотя в составе красно-белых он провел в три раза меньше времени, чем в ЦСКА. С точки зрения достижений армейский отрезок его карьеры был более успешным, нежели спартаковский, - вместе с красно-синими Онопко завоевал восемь трофеев, в том числе три титула чемпиона России, тогда как со "Спартаком" он выиграл шесть титулов, включая три чемпионства.
Овчинникову не простили его прошлое в "Локомотиве"
Овчинников проработал в армейском клубе почти семь лет, но в среде болельщиков плотно ассоциировался с собой образца начала XXI века, когда самым напряженным противостоянием в российском футболе были матчи между ЦСКА и "Локомотивом", ворота которого защищал будущий тренер армейцев. В то время он был резок в высказываниях, открыто признаваясь в антипатии к "Спартаку", но также публично резко критиковал и ЦСКА, называя московский клуб извечным соперником железнодорожников.
Ему, в отличие от Онопко, до последнего в большей мере приходилось сталкиваться с неприятием со стороны фанатов ЦСКА. Овчинников до последних дней в клубе слышал оскорбительные кричалки в свой адрес на матчах команды, но публично высказывался в поддержку армейских болельщиков, называя их самыми преданными. При этом даже в 2020 году в интернете находилось место роликам с конфликтами между тренером и поклонниками команды. Последний такой случай был зафиксирован в начале ноября в аэропорту Волгограда после победного для ЦСКА матча Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Овчинников оказал немалое влияние на изменение игры ЦСКА в последние месяцы. После того, как главный тренер Виктор Гончаренко собирался уйти в отставку после поражения от петербургского "Зенита" (0:4), именно он стал временно исполняющим обязанности главного тренера. При нем команда изменила игровую схему, переключившись со схемы с тремя центральными защитниками на модель с двумя игроками в центре обороны. В общении со СМИ его оценка шла в разрез с мнением Гончаренко, что давало поводы рассуждать о возможном конфликте между специалистами.
В интервью ТАСС в июле 2019 года Овчинников не скрывал, что предложения поработать в качестве главного тренера возникают каждый год, но отмечал, что уходить из ЦСКА куда-то просто так нецелесообразно. "Работу я всегда могу найти, но выше возможностей какого-либо клуба и команды все равно не прыгнуть, - отмечал специалист летом прошлого года. - Просто если уж работать главным тренером, то должно совпасть много факторов: и тебя должны в клубе хотеть, и ты должен хотеть там работать, и должно быть четкое представление, чего вы и клуб хотите достигнуть вместе. В работе тренера самое главное - понимать, что ты хочешь сделать и сможешь ли это выполнить, а не просто работать".