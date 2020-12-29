Тренеры Онопко и Овчинников покинули ФК ЦСКА

ТАСС, 29 декабря. Сергей Овчинников и Виктор Онопко покинули тренерский штаб московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Специалисты покинули команду в связи с истечением срока контрактов.

"ЦСКА благодарит Сергея Ивановича [Овчинникова] и Виктора Савельевича [Онопко] за плодотворную работу и желает им удачи в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении клуба.

Овчинников работал в клубе с 2014 года, Онопко - с 2009-го.

ЦСКА после 19 туров занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 37 очками в активе.