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Футбол в России

Тренеры Онопко и Овчинников покинули ФК ЦСКА

Специалисты покинули команду в связи с истечением срока контрактов
Сергей Овчинников Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Сергей Овчинников
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 29 декабря. Сергей Овчинников и Виктор Онопко покинули тренерский штаб московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Специалисты покинули команду в связи с истечением срока контрактов.

"ЦСКА благодарит Сергея Ивановича [Овчинникова] и Виктора Савельевича [Онопко] за плодотворную работу и желает им удачи в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении клуба.

Овчинников работал в клубе с 2014 года, Онопко - с 2009-го.

ЦСКА после 19 туров занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 37 очками в активе.

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