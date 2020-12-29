Мазепин: у "Хааса" в 2021 году будет не так много соперников из-за отсутствия скорости

ТАСС, 29 декабря. Команда "Формулы-1" "Хаас" в сезоне 2021 года не сможет бороться со многими соперниками из-за отсутствия скорости. Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал российский пилот команды Никита Мазепин.

"Хаас" не стал расторгать контракт с гонщиком Мазепиным из-за резонансного видео

Мазепин подписал контракт с "Хаасом" в начале декабря. Его партнером будет сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера Мик Шумахер.

"Очень важно оставаться реалистом, - сказал Мазепин. - Мы ожидаем трудный сезон, я не думаю, что есть много машин на трассе, с которыми мы сможем побороться. Причина тому отсутствие скорости и машина, которая пока что, наверное, будет выступать не очень".

"Хаас" по итогам прошедшего сезона занял девятое место в Кубке конструкторов, опередив только "Уильямс".