"Хаас" не стал расторгать контракт с гонщиком Мазепиным из-за резонансного видео

ТАСС, 23 декабря. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" не будет расторгать контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным. Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

9 декабря в Instagram Мазепина появилось видео, где он сидит в машине на пассажирском сидении и пристает к женщине, сидящей на заднем. Позднее видео было удалено. Данный инцидент вызвал негативную реакцию у общественности, а "Хаас" и руководство "Формулы-1" осудило действия гонщика. Впоследствии Мазепин принес извинения, а команда заявила, что проведет расследование ситуации.

"Команда "Хаас" хотела бы еще раз подтвердить, что Никита Мазепин и Мик Шумахер будут нашими пилотами в 2021 году. Что касается действий Мазепина, то вопрос решен внутри команды, никаких дальнейших комментариев не последует", - говорится в заявлении пресс-службы.

Мазепину 21 год, он станет четвертым российским пилотом в "Формуле-1". До него в "королевских гонках" выступали Виталий Петров, Сергей Сироткин и Даниил Квят. В 2020 году Мазепин выступал в "Формуле-2", заняв пятое место по итогам чемпионата.