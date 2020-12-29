Мазепин заявил, что привык к оценке своих действий в гонках по поступкам вне трассы

ТАСС, 29 декабря. Российский пилот команды "Формулы-1" "Хаас" Никита Мазепин привык к тому, что в гонках его оценивают по поступкам за пределами трассы. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

Мазепин подписал контракт с "Хаасом" в начале декабря. В завершившемся сезоне он выступал в "Формуле-2", где часто подвергался штрафам за борьбу на трассе.

"Жизнь полна сюрпризов, - сказал Мазепин. - Так случилось, что есть определенные причины, не связанные с гоночным миром, по которым ко мне относятся чуть-чуть иначе. Я к этому привык, отношусь к этому нормально. Слово "прессинг" мне не особо резонирует, я всегда выступал для себя, в первую очередь я хотел доказать себе, что могу попасть в "Формулу-1", это было моей мечтой, и я рад, что она произошла".

9 декабря в Instagram Мазепина появилось видео, где он сидит в машине на пассажирском сидении и пристает к женщине, сидящей на заднем. Позднее видео было удалено. Данный инцидент вызвал негативную реакцию у общественности, а "Хаас" и руководство "Формулы-1" осудили действия гонщика. Впоследствии Мазепин принес извинения, а команда провела внутреннее расследование, по итогам которого не стала расторгать контракт с российским пилотом.