Левандовский и Осака стали спортсменами года по версии ассоциации спортивной прессы

ТАСС, 29 декабря. Польский нападающий немецкого футбольного клуба "Бавария" Роберт Левандовский и японская теннисистка Наоми Осака признаны спортсменами года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.

Левандовский стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

В голосовании приняли участие 422 журналиста из 116 стран. Левандовский получил 620 (16,32%) очков, также в тройку вошли британский пилот "Формулы-1" Льюис Хэмилтон (546; 14,38%) и испанский теннисист Рафаэль Надаль (378; 9,95%). На счету Осаки 526 (13,85%) очков, на втором месте расположилась венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас (331; 8,72%), на третьем - американская теннисистка Серена Уильямс (327; 8,61%).

Также журналисты выбрали лучшую команду 2020 года. Первое место в голосовании заняла футбольная "Бавария" (1317; 34,68%), второе - английский футбольный клуб "Ливерпуль" (753; 19,83%), третье - баскетбольный "Лос-Анджелес Лейкерс" (658; 17,32%).

Левандовский в 2020 году вместе с командой выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также стал победителем Лиги чемпионов. Стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии (34 гола) и Лиги чемпионов (15). Также Левандовский получил награды лучшему футболисту года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и лучшему футболисту года в Европе по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Осака в 2020 году стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису и завершила сезон на третьем месте рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).