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Футбол в России

Федун и Гинер выдвинуты в качестве кандидатов в исполком РФС

Их кандидатуры зарегистрированы по инициативе президента РФС
Председатель совета директоров ФК "Спартак" Леонид Федун Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров ФК "Спартак" Леонид Федун
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

ТАСС, 29 декабря. Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун и президент московского ЦСКА Евгений Гинер вошли в список кандидатов в состав исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Федун и Гинер изначально не были выдвинуты Российской премьер-лигой (РПЛ). Их кандидатуры зарегистрированы по инициативе президента РФС Александра Дюкова.

Всего выдвинуто 25 кандидатур. Из них председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц и председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев будут зарегистрированы в день проведения выборов при условии сохранения должностей.

Внеочередная отчетно-выборная конференция РФС пройдет 4 февраля. На ней также будет избран президент организации. Прием документов с заявками производился до 28 декабря.

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Российский футболДюков, Александр Валерьевич
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