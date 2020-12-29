Федун и Гинер выдвинуты в качестве кандидатов в исполком РФС

ТАСС, 29 декабря. Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун и президент московского ЦСКА Евгений Гинер вошли в список кандидатов в состав исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Федун и Гинер изначально не были выдвинуты Российской премьер-лигой (РПЛ). Их кандидатуры зарегистрированы по инициативе президента РФС Александра Дюкова.

Всего выдвинуто 25 кандидатур. Из них председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц и председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев будут зарегистрированы в день проведения выборов при условии сохранения должностей.

Внеочередная отчетно-выборная конференция РФС пройдет 4 февраля. На ней также будет избран президент организации. Прием документов с заявками производился до 28 декабря.