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Футбол в Англии

DM: чемпионат Англии по футболу могут приостановить из-за коронавируса

За последнюю неделю выявлены рекордные 18 случаев инфицирования

ТАСС, 29 декабря. Руководители Английской премьер-лиги (АПЛ) рассматривают возможность приостановить сезон в январе на две недели из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Такое решение может быть принято в связи с новой вспышкой COVID-19 в командах. Ранее пресс-служба АПЛ сообщила, что за неделею в клубах лиги выявлено 18 случаев инфицирования - наибольшее количество с начала сезона.

Также издание отмечает, что есть вероятность отмены матчей третьего раунда Кубка Англии в начале января. Ранее матч АПЛ "Эвертон" - "Манчестер Сити" был отложен из-за вспышки коронавируса в манчестерской команде, также заражения выявлены в нескольких клубах второго дивизиона.

В турнирной таблице чемпионата Англии лидирует "Ливерпуль", в активе которого 32 очка после 15 туров.

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