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Баскетбольные еврокубки

"Зенит" обыграл "Маккаби" в матче Евролиги

Петербургский клуб поднялся на четвертое место в таблице
Алекс Пойтресс Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Алекс Пойтресс
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 29 декабря. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" на выезде одержал победу над израильским "Маккаби" из Тель-Авива в матче регулярного чемпионата Евролиги. Игра завершилась со счетом 78:72.

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Самым результативным игроком встречи стал Скотти Уилбекин из "Маккаби", набравший 18 очков. В составе "Зенита" больше всех очков набрал Алекс Пойтресс - 16.

"Зенит", одержав десять побед в 15 встречах, поднялся на четвертое место в турнирной таблице. Израильский клуб с семью победами в 17 матчах занимает 12-ю строчку.

В следующем матче петербургский клуб 7 января на выезде сыграет против греческого "Панатинаикоса".

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