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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Хоккеист Амиров заявил, что гол австрийцам поможет ему в следующих играх молодежного ЧМ

Нападающий впервые отличился на турнире в Канаде

ТАСС, 30 декабря Нападающий молодежной сборной России по хоккею Родион Амиров подчеркнул, что реализованный буллит в игре группового этапа с австрийцами поможет ему в психологическом плане в оставшихся играх чемпионата мира в канадском Эдмонтоне. Об этом Амиров рассказал журналистам.

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В среду сборная России победила австрийцев со счетом 7:1 в матче группового этапа. Амиров реализовал буллит в первом периоде и забросил свою первую шайбу на турнире.

"Спасибо Егору Чинахову за то, что заработал буллит. Слава богу, что получилось его реализовать. В психологическом плане это был очень важный матч, чтобы почувствовать взаимодействия и забить. Дай бог, чтобы и дальше мы так играли, мы все заточены на одну цель", - отметил Амиров.

"Наше звено не забивало две игры, хорошо, что сегодня нас переставили и дали нам возможность забить. Это добавит нам уверенности в следующей игре и матчах плей-офф", - добавил хоккеист.

В заключительном матче группового этапа сборная России 31 декабря сыграет с командой Швеции. "Завтра будет хороший матч. Сборная Швеции - хороший и быстрый соперник. Надеемся, что у нас все будет хорошо", - заключил Амиров.

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