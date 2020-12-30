Инфантино: Катар создал ориентиры для безопасного возвращения футбола в пандемию

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Катара установили ориентиры для безопасного возвращения футбола в условиях пандемии коронавируса. Такое мнение высказал президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, комментарий которого ТАСС предоставлен пресс-службой Верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира 2022 года.

В течение последних трех месяцев в Катаре в централизованном формате были доиграны матчи азиатской Лиги чемпионов, приостановленной в марте из-за пандемии.

"Несмотря на пандемию, за последние три месяца Катар лишний раз продемонстрировал, как можно продолжать играть в футбол, в том числе с болельщиками на трибунах. На финале Кубка эмира Катара и открытии нового стадиона к чемпионату мира и на финале главного клубного турнира Азии присутствовало более 10 тыс. зрителей, - сказал Инфантино. - Я был на обоих матчах и лично видел, как работают строгие медицинские протоколы безопасности, разработанные Катаром и организаторами турнира".

"Это дало футболистам и болельщикам возможность играть в футбол и смотреть матчи без угрозы для здоровья. Катар установил ориентир для безопасного возвращения футбола во время пандемии", - добавил он.

В доигровке главного клубного соревнования в Азии приняли участие более 900 футболистов и представителей 30 команд, которые провели 76 матчей на уже готовых стадионах к чемпионату мира. В конце года в Катаре также был открыт уже четвертый стадион к чемпионату мира, на котором 18 декабря прошел финал Кубка эмира Катара. На нем как и на финале Лиги чемпионов, состоявшемся на следующий день, смогли присутствовать зрители. На двух матчах побывало более 10 тыс. и 12 тыс. болельщиков соответственно.

Для обеспечения здоровья и безопасности всех участников применялись строгие медицинские протоколы, которые включали регулярные тесты на коронавирус, дезинфекцию всех объектов, безопасный транспорт, присутствие медицинских работников на протяжении всего турнира на всех стадионах. В общей сложности было проведено более 48 тыс. тестов на коронавирус.