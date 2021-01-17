Эксперт: Макгрегор не заслужил реванш с Нурмагомедовым

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор не заслужил реванш против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Такое мнение ТАСС высказал чемпион организации Brave Эльдар Эльдаров.

Ранее Нурмагомедов допустил, что может возобновить карьеру.

"Макгрегор не заслужил [реванш], - сказал Эльдаров. - Что касается Сен-Пьера, то бой может состояться в промежуточной весовой категории - 75 кг. Если Хабиб захочет супербой и откажется от титула, этот поединок состоится. В легком весе это невозможно".

"Хабиб примет взвешенное решение, которое будет комфортным для него. Мы его поддержим", - добавил собеседник агентства.

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием маме. Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул - в поединках против Макгрегора, Дастина Порье и Гэтжи.