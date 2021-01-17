Фазель: IIHF решила провести совет 18 января по чемпионату мира до заявления спонсоров

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение о проведении совета Международной федерации хоккея (IIHF) было принято еще до того, как спонсоры организации заявили об отказе в поддержке чемпионата мира в случае его проведения в Минске. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент IIHF Рене Фазель.

Skoda и Nivea Men не будут спонсировать ЧМ по хоккею, если он пройдет в Белоруссии

В субботу чешский автомобилестроительный гигант "Шкода" и бренд косметики для мужчин Nivea Men ("Нивеа мен") объявили, что не будут спонсировать чемпионат мира 2021 года, если он пройдет в Белоруссии.

"Мы решили провести видеоконференцию в понедельник еще до их заявлений, решение о совете было принято не по причине заявления спонсоров. Но я думаю, что это еще один важный фактор, по причине которого совет состоится", - сказал Фазель.

Глава IIHF подтвердил, что организация находится под большим политическим давлением. "Мы знали, что за неделю до нашего визита в Минск белорусский спортивный фонд (Фонд спортивной солидарности Белоруссии - прим. ТАСС) написал письма спонсорам IIHF, призывая их не поддерживать турнир и бойкотировать его. Поэтому у нас есть серьезные проблемы как со спонсорами, так и с политической стороны", - отметил он.

Ранее Фазель заявил, что решение о месте проведения чемпионата мира может быть принято 18 января на совете организации. Турнир запланирован в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии.