Фазель: встречу с Лукашенко ошибочно приняли за политическую поддержку главы Белоруссии

Фазель побывал с визитом в Минске, чтобы оценить ход подготовки белорусской столицы к чемпионату мира, который должен пройти с 21 мая по 6 июня.

"Я знаю Александра Лукашенко более 20 лет. Я играл с ним в хоккей и судил матчи с его участием, - сказал Фазель. - Думаю, что все было нормально, но люди подумали, что я занимаю позицию Белоруссии и Лукашенко, а это политика. Мы знаем о ситуации в Белоруссии, это очень печально, когда политика является частью спорта".

"Меня очень расстраивает и печалит, что так произошло. У нас будут разговоры с организаторами, белорусской федерацией хоккея, спонсорами, советом IIHF, нашим маркетинговым партнером. У нас контракт на проведение соревнований, не так все просто. Мне очень жаль, что люди не понимают, что спорт должен быть вне политики, но таковы реалии, мир меняется", - добавил он.

Фазель отметил, что реакция на его поездку восточноевропейских, западных СМИ и политическое давление очень серьезное, особенно в Финляндии, Швеции, Дании и Германии. "Я скажу, что тут больше дело в политическом давлении, чем ситуация со спонсорами. Это плохая ситуация, но я думаю, что нам очень трудно пойти против нее. Нужно проанализировать ситуацию и принять решение", - подчеркнул он.

Турнир запланирован в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. В субботу чешский автомобилестроительный гигант "Шкода" и бренд косметики для мужчин Nivea Men ("Нивеа мен") объявили, что не будут спонсировать чемпионат мира 2021 года, если он пройдет в Белоруссии. Ранее Фазель заявил, что решение о месте проведения турнира может быть принято 18 января на совете организации.