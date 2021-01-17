Тротц: вратарь "Айлендерс" Сорокин оказался в тяжелой ситуации из-за травмы Варламова

ТАСС, 17 января. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин оказался в тяжелой ситуации из-за травмы вратаря Семена Варламова перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Йорк Рейнджерс". Такое мнение выразил главный тренер "Айлендерс" Барри Тротц, чей комментарий приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.
В воскресенье "Айлендерс" проиграли со счетом 0:5 в матче против "Рейнджерс". Планировалось, что играть будет Варламов, но он получил травму во время предматчевой раскатки: после броска нападающего Кэла Клаттербака шайба попала ему чуть ниже маски в область ключицы. Поэтому ворота "Айлендерс" защищал Сорокин, для которого встреча стала дебютной в НХЛ. Он отразил 27 бросков из 32.
"Конечно, [Сорокин] оказался в очень тяжелой ситуации, - сказал Тротц. - Мы сами нанесли травму Варламову на раскатке. С моей точки зрения, это абсолютно недопустимо, игроки должны понимать, что вратарь является, пожалуй, самым важным хоккеистом в команде. Они должны помочь ему размяться, но они думали о чем-то еще".
"Илья этого не заслужил, не заслужил этого и Варламов. На раскатке так нельзя себя вести. Можно сказать, что все началось с нее, а затем продолжилось в матче. Мы так играли до самого конца", - добавил главный тренер.
После двух матчей "Айлендерс" занимают шестую строчку в Восточном дивизионе, в активе клуба два очка. В следующей встрече "Айлендерс" 19 января примут "Бостон".