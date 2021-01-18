Российские гандболисты обыграли сборную Южной Кореи в матче предварительного раунда ЧМ

В другом матче группы H встретятся сборные Белоруссии и Словении, игра пройдет позднее в понедельник. Сборная России занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав пять очков. Далее идут сборные Белоруссии (3), Словении (2) и Южной Кореи (0). Первые три команды из четырех продолжат борьбу в основном раунде турнира.

ТАСС, 18 января. Российские гандболисты одержали победу над командой Южной Кореи со счетом 30:26 в заключительном матче предварительного раунда чемпионата мира. Соревнования проходят в Египте.

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Российские, белорусские и словенские гандболисты сыграют в основном раунде в группе IV со сборными, которые пробьются в следующую стадию соревнований из группы G. В ней выход в следующий раунд уже обеспечили команды Швеции и Египта, последний участник группы определится после игры сборных Чили и Северной Македонии, которая завершится позднее в понедельник.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Сборная на турнире называется "Команда Федерации гандбола России" (Russian Handball Federation Team). Вместо национального флага используется флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей), вместо национального гимна - гимн Международной федерации гандбола.

Чемпионат мира завершится 31 января.