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КХЛ

Знарок: не понимаю, что творится в головах у хоккеистов "Спартака"

Красно-белые в третьем матче подряд пропустили решающую шайбу в большинстве
Главный тренер ХК "Спартак" Олег Знарок Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер ХК "Спартак" Олег Знарок
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок не понимает, что творится в головах у хоккеистов его команды. Об этом Знарок рассказал на пресс-конференции.

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Во вторник красно-белые уступили ЦСКА со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Красно-белые пропустили решающую шайбу на 59-й минуте встречи, играя в большинстве. В третьем матче подряд соперник "Спартака" забросил победную шайбу в меньшинстве. В двух предыдущих встречах команда Знарка уступила "Автомобилисту" (0:1) и "Йокериту" (1:3).

"Сегодня мы неплохо играли всю игру, было и движение, много моментов создавали. Третью игру подряд получаем гол в большинстве, с этим надо что-то делать, нельзя так играть. Я не понимаю, что творится в головах у игроков. Мы третью игру проигрываем матчи в большинстве", - отметил Знарок.

"Спартак" имеет в активе 50 очков после 48 встреч и идет на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые 25 января примут нижегородское "Торпедо".

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