Знарок: не понимаю, что творится в головах у хоккеистов "Спартака"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок не понимает, что творится в головах у хоккеистов его команды. Об этом Знарок рассказал на пресс-конференции.

Во вторник красно-белые уступили ЦСКА со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Красно-белые пропустили решающую шайбу на 59-й минуте встречи, играя в большинстве. В третьем матче подряд соперник "Спартака" забросил победную шайбу в меньшинстве. В двух предыдущих встречах команда Знарка уступила "Автомобилисту" (0:1) и "Йокериту" (1:3).

"Сегодня мы неплохо играли всю игру, было и движение, много моментов создавали. Третью игру подряд получаем гол в большинстве, с этим надо что-то делать, нельзя так играть. Я не понимаю, что творится в головах у игроков. Мы третью игру проигрываем матчи в большинстве", - отметил Знарок.

"Спартак" имеет в активе 50 очков после 48 встреч и идет на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые 25 января примут нижегородское "Торпедо".