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Фигурное катание

Коган: состав участников командного турнира в Москве сформирован по спортивному принципу

Новый турнир пройдет 5-7 февраля
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Состав участников командного турнира по фигурному катанию "Кубок Первого канала", который пройдет 5-7 февраля в московском "Мегаспорте", формировался по спортивному принципу. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

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"Состав формировался по спортивному принципу - в соревнованиях участвуют лидеры последнего национального чемпионата, чемпионы Европы", - сообщил Коган.

В среду ФФККР опубликовала положение и состав участников нового турнира, в нем примут участие одиночники Камила Валиева, Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Щербакова; Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин. В парном катании выступят Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, в танцах на льду - Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов / Андрей Багин, Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин, Александра Степанова / Иван Букин, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Софья Шевченко / Игорь Еременко.

В турнире примут участие две команды, капитанами которых станут олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Призовой фонд соревнований составит 10 млн рублей.

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