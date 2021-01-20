{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание
Обновлено 

Фигуристки Косторная и Трусова примут участие в командном турнире в Москве

Соревнования пройдут 5-7 февраля
Алена Косторная Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 20 января. Чемпионка Европы Алена Косторная получила приглашение на командный турнир в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Турнир пройдет 5-7 февраля. В соревнованиях примут участие две команды, которые будут определены с помощью жеребьевки, в роли капитанов выступят олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная победительница чемпионатов мира Евгения Медведева. Командный турнир пройдет со зрителями в Москве во дворце спорта "Мегаспорт". Судейство будет осуществляться по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU). 

"Стать капитаном команды в таком турнире - большая честь для меня, - сказала Загитова. - Уверена, что выступления доставят радость зрителям, а для спортсменов станут новой возможностью продемонстрировать весь арсенал своих талантов и способностей".

"Фигурное катание - очень индивидуальный спорт. Тем интереснее формат соревнований, в котором командный успех важнее собственного. Вернее, каждая личная победа становится частью общего достижения", - добавила Медведева.

В женском одиночном катании, помимо Косторной и Трусовой, выступят чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, серебряный призер чемпионата Европы и трехкратная победительница чемпионатов России Анна Щербакова и серебряный призер юниорского первенства мира Дарья Усачева.
У мужчин в турнире примут участие серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда, чемпион Европы Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Александр Самарин. В танцах на льду будут представлены Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Софья Шевченко и Игорь Еременко. В парном катании выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Теги
Фигурное катание
Фигурное катание
Коган: состав участников командного турнира в Москве сформирован по спортивному принципу
Новый турнир пройдет 5-7 февраля
Читать полностью