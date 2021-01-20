Фигуристки Косторная и Трусова примут участие в командном турнире в Москве

ТАСС, 20 января. Чемпионка Европы Алена Косторная получила приглашение на командный турнир в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Турнир пройдет 5-7 февраля. В соревнованиях примут участие две команды, которые будут определены с помощью жеребьевки, в роли капитанов выступят олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная победительница чемпионатов мира Евгения Медведева. Командный турнир пройдет со зрителями в Москве во дворце спорта "Мегаспорт". Судейство будет осуществляться по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU).

"Стать капитаном команды в таком турнире - большая честь для меня, - сказала Загитова. - Уверена, что выступления доставят радость зрителям, а для спортсменов станут новой возможностью продемонстрировать весь арсенал своих талантов и способностей".

"Фигурное катание - очень индивидуальный спорт. Тем интереснее формат соревнований, в котором командный успех важнее собственного. Вернее, каждая личная победа становится частью общего достижения", - добавила Медведева.

В женском одиночном катании, помимо Косторной и Трусовой, выступят чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, серебряный призер чемпионата Европы и трехкратная победительница чемпионатов России Анна Щербакова и серебряный призер юниорского первенства мира Дарья Усачева.

У мужчин в турнире примут участие серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда, чемпион Европы Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Александр Самарин. В танцах на льду будут представлены Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Софья Шевченко и Игорь Еременко. В парном катании выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.