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НХЛ

Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов могут сыграть в матче НХЛ с "Баффало" 23 января

Ранее стало известно, что россияне попали в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ либо тренировках команды из-за нарушений протокола лиги о COVID-19
Александр Овечкин и Евгений Кузнецов AP Photo/Nick Wass
Описание
Александр Овечкин и Евгений Кузнецов
© AP Photo/Nick Wass

ОТТАВА, 21 января. /ТАСС/. Хоккеисты клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов, которые попали в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ либо тренировках команды из-за протокола лиги о COVID-19, могут сыграть в ближайшем матче своей команды против "Баффало". Об этом в среду сообщил канадский телеканал TSN.

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По информации источника, россияне, скорее всего, пропустят ближайшие тренировки "Вашингтона", но смогут получить разрешение сыграть против "Баффало" в пятницу по местному времени (игра начнется в 03:00 мск в субботу).

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты находились в одном гостиничном номере в близком контакте с высоким риском заражения коронавирусом, нарушив медицинский протокол НХЛ. Лига уже оштрафовала "Вашингтон" на $100 тыс. В заявлении клуба говорится, что его руководство разочаровано таким поведением своих игроков. Овечкин заявил, что сожалеет о своих действиях.

Согласно протоколу НХЛ о COVID-19, попавшие в такой список игроки недоступны для участия в матчах НХЛ или в тренировках команд. Отсутствие игроков может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения за пределами одобренных зон (хоккейная площадка, раздевалка команды), изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.

После четырех матчей регулярного чемпионата "Вашингтон" располагается на втором месте в таблице Восточного дивизиона с шестью очками.

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