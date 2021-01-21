Рижское "Динамо" проиграло "Металлургу" и потеряло шансы на выход в плей-офф КХЛ

ТАСС, 21 января. Магнитогорский "Металлург" обыграл на своей площадке со счетом 5:3 рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-Металлург" в присутствии 1 100 зрителей.

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В составе победителей голами отметились Тэйлор Бек (1-я минута), Сергей Мозякин (4, 60), Николай Прохоркин (17) и Николай Кулемин (46). У латвийского клуба шайбы на счету Микса Индрашиса (43), Рихардса Букартса (47) и Геннадия Столярова (16).

"Динамо" проиграло пятую кряду встречу "Металлургу", в предыдущем матче клубу было засчитано техническое поражение в связи с пропуском встречи из-за ряда заразившихся коронавирусом игроков.

Рижане занимают последнее, 11-е место турнирной таблицы Западной конференции, набрав 23 очка в 47 матчах. Команда Петериса Скудры потеряла шансы на выход в плей-офф. "Металлург" с 63 очками в 48 матчах идет третьим в таблице на Востоке.

В следующем матче рижское "Динамо" сыграет на выезде 23 января с московским "Динамо". "Металлург" 26 января встретится на выезде с екатеринбургским "Автомобилистом".

В другом матче дня череповецкая "Северсталь" со счетом 6:3 обыграла в гостях "Автомобилист". Нападающий "Северстали" Никита Гуслистов забросил три шайбы и стал вторым в списке самых молодых авторов хет-трика в КХЛ (18 лет 236 дней). Рекорд принадлежит финну Эли Толванену (18 лет 123 дня) из "Йокерита". До Гуслистова хет-триком за "Северсталь" последний раз отмечался Павел Бучневич в сезоне-2015/16, сейчас россиянин представляет в Национальной хоккейной лиге "Нью-Йорк Рейнджерс".