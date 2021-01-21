Организаторы Лондонского марафона рассчитывают на 50 тыс. участников в 2021 году

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Рекордное число атлетов, 50 тыс., могут принять участие в Лондонском марафоне в центре британской столицы 3 октября 2021 года. О таких планах в условиях пандемии коронавируса объявил в четверг исполнительный директор одного из крупнейших в мире подобных состязаний Хью Брашер, информирует газета The Independent .

Еще такому же числу бегунов-любителей будет, по его словам, предложено в день проведения соревнований пробежать марафонскую дистанцию в виртуальном формате - в одиночку по индивидуальному маршруту, выбрав для этого удобное время.

"Сейчас мы переживаем ужасное время, и многим трудно представить в нынешней ситуации, что будет в октябре", - отметил Брашер. Однако уверенность в возможности проведения состязаний вселяет, по его словам, программа правительства Великобритании по вакцинации населения. Она предусматривает, что к началу весны первую из двух доз вакцины от коронавируса введут 99% тех, кто особенно в ней нуждается, - всего около 30 млн человек, а к сентябрю вакцина будет предложена всем жителям королевства старше 18 лет.

"По-прежнему много неясного", - сказал директор. Возможно, "придется менять планы и составлять новые, чтобы реализовать то, о чем мы объявили сегодня". "И мы будем работать с правительствами, с учеными и техническими специалистами, чтобы обеспечить безопасное проведение марафона", - добавил Брашер.

В прошлом году юбилейный, 40-й Лондонский марафон был перенесен из-за пандемии с апреля на октябрь и прошел в новом формате. Дистанция была проложена по закрытому кольцевому маршруту в парке "Сент-Джеймс", соревнования прошли без зрителей. Победу одержал Шура Китата из Эфиопии, преодолевший дистанцию 42,195 км за 2 часа 5 минут 41 секунду. Среди женщин второй год подряд лучшей стала кенийка Бриджид Косгей (2:18.58).

Лондонский марафон проводится с 1981 года и традиционно используется для сбора средств на благотворительность. В 2019 году участники соревнования собрали 66,4 млн фунтов (свыше $90 млн по текущему курсу). В общей сложности с помощью марафона на благотворительные цели было передано около 1 млрд фунтов (около $1,36 млрд).