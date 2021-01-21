Шубская раскритиковала НХЛ за отстранение имеющего антитела Овечкина

ТАСС, 21 января. Анастасия Шубская, жена капитана "Вашингтона" Александра Овечкина, раскритиковала Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за отсутствие логики в протоколах о COVID-19. Об этом она написала в Instagram .

"Конечно, только русские игроки "Вашингтона" находились вместе в номере. Конечно, все игроки НХЛ во время выездных игр сидят по номерам. Конечно, вирус не распространяется, когда игроки сидят на скамейке, обнимаются во время празднования гола, находятся в раздевалке и в лаундже для игроков, а также они не могут заразиться, когда ходят в рестораны, магазины, супермаркеты, вирус действует сугубо в номере отеля. Конечно, тот, кто придумал это правило, дружит с логикой. И еще тот факт, что у Александра Овечкина и Дмитрия Орлова имеются антитела, не может не радовать, но, к сожалению, не все компетентны в значении и свойстве антител", - саркастично отметила супруга хоккеиста.

Сам Овечкин в ноябре сообщал, что бессимптомно перенес коронавирус.

Ранее НХЛ оштрафовала "Вашингтон" на $100 тыс. за нарушение протоколов лиги о COVID-19. Хоккеисты команды Овечкин, Орлов, Евгений Кузнецов и Илья Самсонов попали в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ либо тренировках команды из-за нарушения протокола. Спортсмены находились в одном гостиничном номере в близком контакте с высоким риском заражения коронавирусом.

"Вашингтон" стал первой командой НХЛ в этом сезоне, оштрафованной за нарушение протоколов COVID-19. В заявлении клуба говорится, что его руководство разочаровано таким поведением своих игроков, Овечкин также заявил, что сожалеет о своих действиях.