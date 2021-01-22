Губернатор Осаки считает реальным перенос Олимпиады в Токио на 2024 год

"Отмены [Олимпиады] хотелось бы избежать. Но я думаю, что перенос является реальным", - приводит его слова агентство Kyodo .

ТОКИО, 22 января. /ТАСС/. Губернатор японской префектуры Осака Ёсимура Хирофуми считает возможным еще один перенос летних Олимпийских Игр в Токио - на этот раз на 2024 год. Об этом он заявил в пятницу.

В четверг президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в интервью Kyodo исключил возможность повторного переноса или отмены Игр в Токио. Бах подчеркнул, что приоритетной задачей для организаторов остается безопасность участников. Кроме того, в ходе интервью он не исключил возможности сокращения числа зрителей Олимпиады или даже проведения Игр без них.

Позднее газета Times со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщила, что внутри руководства страны в частном порядке пришли к выводу, что Игры в Токио необходимо отменить из-за коронавируса. В японском правительстве эту информацию опровергли. В оргкомитете "Токио-2020" ТАСС также сообщили, что правительство Японии принимает все надлежащие меры по противодействию распространению коронавируса, чтобы иметь возможность провести Олимпийские игры летом.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.