Минск потерял право проведения чемпионата мира по современному пятиборью

ТАСС, 22 января. Чемпионат мира по современному пятиборью, который был запланирован в Минске, состоится в другом месте. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза современного пятиборья (UIPM).

Минск лишился права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года

Изначально соревнования должны были пройти 7-13 июня и стать квалификационными к Олимпийским играм. Турнир пройдет в те же даты, о новом месте проведения будет объявлено позднее.

"Исполком UIPM пристально следил за ситуацией в Белоруссии и выразил полную уверенность в том, что Минск сможет принять соревнования, когда будет более подходящее время. Исполком проголосовал за перенос турнира на будущее в связи с нынешней нестабильной ситуацией, что может подорвать успешное проведение турнира. Были подозрения, что некоторые страны откажутся от участия, что скажется на честном проведении турнира и олимпийской квалификации", - заявил президент UIPM Клаус Шорманн.

Ранее из Минска был перенесен чемпионат мира по хоккею.