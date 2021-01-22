Привалов: Логинову перед ЧМ важно не злоупотреблять скоростными тренировками

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов грамотно отработал победную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце, теперь ему важно не менее грамотно выстроить подготовку к чемпионату мира, не злоупотребляя скоростными тренировками. Таким мнением с ТАСС поделился олимпийский призер, заслуженный тренер СССР Александр Привалов.

В пятницу Логинов выиграл индивидуальную гонку на 20 км, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Эта медаль стала первой для сборной России в личных гонках в рамках Кубка мира с февраля 2020 года, когда Логинов также в Антхольце на чемпионате мира завоевал золотую и бронзовую медали.

"Гонка была очень тяжелая, на среднегорье, ее нужно было провести тактически правильно, особенно на огневых рубежах, многие "завалились" на стрельбе, - отметил Привалов. - Видно, что Логинов пока еще не совсем на ходу, но отстрелялся он по нулям, психологически собрался, это важно для него. Видно, что он постепенно подходит к главному старту - чемпионату мира, и сейчас важно грамотно провести подготовку, не злоупотребляя скоростными тренировками. Тогда все будет нормально".

"Когда в 1966 году мне предложили возглавить сборную команды, мы сразу стали выполнять большие объемы, и появились результаты - на Играх 1968 года мы взяли золото, серебро и бронзу. У нас была конкуренция за призовую тройку, мы шесть Олимпиад подряд выигрывали эстафету, - отметил Привалов. - Важен и психологический момент, поскольку биатлон такой вид спорта, в котором неуспех перед чемпионатами мира зачастую становился для лидеров психологическим плюсом".

Привалов пояснил, что выигрыш зачастую делает спортсмена психологически слабее на следующих стартах.

"Провал на последнем этапе перед важным стартом угнетает эмоциональный подъем, и те, кто проигрывает, приходит к старту с мандражом, это важно для результата, и я говорю это из опыта прошлых лет. Именно поэтому так часто случаются неожиданные победы, и именно поэтому сегодняшняя неудача других наших спортсменов может сыграть для них положительную роль на чемпионате мира, это биатлон, его надо чувствовать, я знаю, о чем говорю. Вспомните, как на Играх 1992 года выиграл далеко не лидер Евгений Редькин, бежавший и стрелявший спокойно, аккуратно, а лидеры тогда нахватали по 3-4 штрафные минуты".