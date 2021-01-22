СМИ: правительство Японии рассматривает возможность проведения Олимпиады без зрителей

ТОКИО, 22 января. /ТАСС/. Правительство Японии в настоящее время рассматривает возможность проведения летних Олимпийских игр в Токио, которые из-за пандемии были перенесены на лето 2021 года, без зрителей. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo .

По данным сразу нескольких источников агентства в правительстве страны, власти Японии рассматривают сразу несколько вариантов действий на случай, если ситуация с коронавирусом в мире не будет взята под полный контроль к лету этого года. Среди них - жесткое ограничение количества зрителей на стадионах или проведение Игр без зрителей. Подчеркивается, что окончательное решение по этому вопросу должно быть принято к концу весны.

В четверг президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в интервью Kyodo исключил возможность повторного переноса или отмены Игр в Токио. Бах подчеркнул, что приоритетной задачей для организаторов остается безопасность участников. Кроме того, в ходе интервью он не исключил возможности сокращения числа зрителей Олимпиады или даже проведения Игр без них.

Позднее газета The Times со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщила, что внутри руководства страны в частном порядке пришли к выводу, что Игры в Токио необходимо отменить из-за коронавируса. В японском правительстве эту информацию опровергли. В оргкомитете "Токио-2020" ТАСС также сообщили, что правительство Японии принимает все надлежащие меры по противодействию распространению коронавируса, чтобы иметь возможность провести Олимпийские игры летом.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.