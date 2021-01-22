Ватутин: поражение ЦСКА от "Фенербахче" в домашнем матче Евролиги не стало трагедией

МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный ЦСКА традиционно испытывает проблемы с игрой в январе, клуб не делает трагедии из поражения от "Фенербахче". Такое мнение ТАСС высказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

В пятницу ЦСКА дома уступил "Фенербахче" в Евролиге со счетом 83:89.

"Фенер" выглядел привычным и был сильнее нас. Драмы нет, трагедии не произошло. Впереди у нас "немецкая" неделя в Евролиге. Главное, чтобы все поправились", - сказал Ватутин.

"Положительный момент, что даже в проигранных матчах команда борется до последнего. Положительный момент еще один, что разрешили увеличивать до 50 процентов посещаемость зала, - отметил Ватутин. - В это время у нашей команды традиционный спад, будем продолжать работать".

ЦСКА проиграл вторую встречу Евролиги кряду. В турнирной таблице армейский клуб уступил лидерство "Барселоне". В следующем туре ЦСКА 27 января на выезде встретится с германской "Альбой".