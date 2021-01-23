"Вашингтон" без Овечкина обыграл "Баффало" в матче НХЛ

Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. В составе "Вашингтона" голами отметились Никлас Бэкстрём (17-я минута), Ник Дауд (25), Якуб Врана (34). За "Баффало" отличились Эрик Стаал (13), Дилан Козенс (31), Райли Шихан (34). Козенс забросил свою первую шайбу в дебютном сезоне в НХЛ.

Капитан "Вашингтона" россиянин Александр Овечкин, а также его одноклубники и соотечественники Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропускали встречу из-за нарушения медицинского протокола НХЛ. В четверг стало известно, что спортсмены попали в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ либо тренировках команды, так как находились в одном гостиничном номере в близком контакте с высоким риском заражения коронавирусом. Хоккеисты пропустят как минимум четыре матча команды. Позднее журналистка газеты "Вашингтон пост" Саманта Пелл сообщила, что Самсонов заразился коронавирусом.

"Вашингтон" набрал восемь очков в пяти играх и возглавил таблицу Восточного дивизиона, "Баффало" находится на последнем месте с тремя очками за пять матчей.

Следующую встречу команды проведут в Вашингтоне 24 января.