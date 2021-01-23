Радулов признался, что нервничал в первом матче сезона НХЛ из-за болельщиков на трибунах

"Даллас" в домашнем матче регулярного чемпионата обыграл "Нэшвилл" со счетом 7:0. Эта встреча стала первой для техасской команды в сезоне, четыре стартовые игры клуба были перенесены из-за массового заражения коронавирусом хоккеистов команды. Радулов отметился двумя шайбами и результативной передачей.

"Не могу говорить за всех, но я немного нервничал, особенно из-за того, что у нас на трибунах были болельщики, и мы долгое время не играли, - сказал Радулов. - Не было выставочных матчей, и это немного беспокоило поначалу. Но когда шайба вброшена, ты проводишь одну-две смены, участвуешь в паре стыков и находишь свою игру".

Радулову 34 года, он выступает за "Даллас" с 2017 года. Всего на его счету 138 голов и 199 передач в 443 матчах регулярного чемпионата.

"Даллас" набрал два очка и идет на восьмой строчке в турнирной таблице Центрального дивизиона. Следующий матч "Даллас" также проведет дома против "Нэшвилла" 25 января.