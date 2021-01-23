МХЛ засчитала техническое поражение "Кузнецким медведям" за неявку на второй матч в Омске

ТАСС, 23 января. Молодежная хоккейная лига (МХЛ) приняла решение засчитать техническое поражение новокузнецкому клубу "Кузнецкие медведи" в связи с неявкой команды на второй гостевой матч регулярного чемпионата против "Омских ястребов". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Во время первой игры, которая прошла в пятницу, капитан "Омских ястребов" Тимофей Давыдов нокаутировал в драке нападающего гостей Демида Паничкина, которого в результате увезли со льда на носилках. Позже Давыдов разместил видеообращение, в котором извинился за свое поведение и пояснил, что ему пришлось заступиться за вратаря, он не хотел нанести травму сопернику. В заявлении на сайте "Кузнецких медведей" было сказано, что хоккеисты команды находятся в шоке после увиденного на льду. Давыдова оштрафовали и дисквалифицировали на четыре матча.

Позднее управляющий директор МХЛ Александр Гуськов сообщил ТАСС, что новокузнецкий клуб официально заявил об отказе выходить на повторный матч с "Омскими ястребами", который должен был пройти в субботу.