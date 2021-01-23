Максимов оценил шансы российских гандболистов выйти в плей-офф чемпионата мира

Российские гандболисты в воскресенье сыграют со шведами в заключительном матче основного раунда чемпионата мира. Для выхода в плей-офф им необходимо побеждать соперника.

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российским гандболистам в матче за выход в четвертьфинал чемпионата мира необходимо активнее задействовать линейных при атакующих действиях. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Владимир Максимов, под чьим руководствам сборная в 2000 году победила на Олимпийских играх.

"Вся команда сейчас играет в очень активную защиту, но [главный тренер] Велимир Петкович найдет способ сделать так, чтобы наши замечательные линейные Павел Андреев, Александр Ермаков и Денис Васильев больше двигались в нападении, - сказал Максимов. - Благодаря этому у нас может вырасти реализация. Это наш сильный козырь и мы можем его использовать".

Максимов также возлагает надежды на правого полусреднего Дмитрия Киселева. "Было видно, что у него есть потенциал. При увеличении амплитуды движения он будет и сам успешно играть, и отдавать передачи в линию, если на него будет активно выдвигаться защита", - отметил специалист.

"У нас есть хорошие шансы. За ребятами, которые сейчас играют на чемпионате мира, стоит армия молодых игроков. Я работаю сейчас с молодежью и вижу, как они жарко обсуждают плюсы и минусы игры нашей команды", - заметил он.

Последний раз мужская сборная России по гандболу выходила в плей-офф чемпионата мира в 2013 году.